Morador do CANAÃ e vitima fatal em travessia na Rodovia 163

Morador do Bairro Canaã que fazia travessia na Rodovia 163 na saída do Bairro foi atropelado por uma carreta a vítima fatal conhecido com Bituca morreu no local o seu irmao que guiava a motocicleta ficou ferido e encaminhado para atendimento a vitima foi o carroneiro da moto mais conhecido no bairro como Bituca o acidente aconteceu por volta de 11.30 hora de pico na Rodovia.

O carreteiro que atropelou a motocicleta vinha em alta velocidade e acabou causando o acidente tanto o motorista como a carreta foi encaminhado para procedimento na polícia Civil,o corpo da vítima foi recolhido pela funerária para procedimentos no hospital Municipal.