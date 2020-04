Marielza, pede que todos paguem seus boletos nas lotéricas

A proprietária das Lotéricas Vem que Tem, de Novo Progresso, esteve no Jornal do Meio Dia, da Rádio Cultura FM, nesta segunda-feira, onde foi entrevistada por Édio Rosa e Claudia Oliveira, a respeito das longas filas que estão ocorrendo devido a procura da população pelo recebimento dos auxilios do Governo Federal, liberados devido a Pandemia Covid-19.

Marielza explicou que as lotéricas estão enfrentando dificuldade com relação ao dinheiro em espécie para pagar todos os beneficiários, do auxilio, cujos valores vão de R$ 600,00 a 1.800,00 de acordo com a realidade de cada beneficiário e sua família. A procura esta grande, filas enormes são formadas em alguns horários do dia.

“O dinheiro é depositado na conta da pessoa, ali esta seguro, num retorna, não precisa pressa exagerada. O ideal é que as pessoas que possuem cartão, que paguem suas contas passando o mesmo direto nas maquininhas de recebimento dos seus credores”. Disse Marielza.

Outra orientação que vem facilitando o pagamento do auxilio, é as pessoas e especialmente as empresas de Novo Progresso, pagarem nas lotéricas seus boletos, mesmo aqueles de outros banco, que não a caixa Econômica FEderal e que ja estejam vencidos, estes também são aceitos. As excessões são Darfs de impostos e pagamento de IPVA de outros estados.

Fonte Cultura FM – Édio Rosa

(foto: Folha do Progresso)