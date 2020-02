Marido de mulher roubada atropela criminosos e mata assaltante em Santarém

Dois assaltantes foram atropelados pelo suposto marido da vítima no final da tarde desse domingo (23), por volta das 17h, na Avenida Dom Frederico, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro do Santíssimo, em Santarém, oeste do Pará. Um dos criminosos acabou morrendo no local.

Após um assalto, o suposto marido da vítima conseguiu pegar o carro e identificar a direção que os indivíduos estavam fugindo e, no cruzamento da avenida Uruará com Dom Frederico, o marido revoltado atropelou os dois assaltantes, sendo que um acabou morrendo no local. O segundo envolvido foi espancado por testemunhas e foi conduzido para o pronto-socorro Municipal após chegada da polícia, onde está passando por avaliação médica devido muitos hematomas no corpo.

A polícia militar esteve no local e por sua vez acionou a polícia civil e o CPC para fazer a remoção do corpo de um dos assaltantes.

O caso será registrado na delegacia local, e os policiais irão realizar os procedimentos cabíveis contra os assaltantes e analisar conforme a lei o ato cometido pelo suposto marido da vítima.

Fonte: DOL