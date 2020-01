Mais de 57 mil participam do concurso do TJ-PA

Exatos 57.548 candidatos ao concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realizaram prova no último domingo, 19. O número total de faltosos foi de 12.302. Pela manhã, ocorreram as provas referente aos cargos de nível superior. Neste turno, houve o registro de 22.543 candidatos presentes. O número de abstenção pela manhã foi de 5.095 ausentes, cerca de 18,43% dos inscritos para os cargos de nível superior. Pela tarde, compareceram ao certame 35.005 candidatos que concorrem aos cargos de nível médio. O número de abstenção pela tarde foi de 7.207, um total de 17,07% dos inscritos para esses cargos.

Os números são do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. As provas foram realizadas nas Comarcas de Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. Para os cargos de nível superior, as provas foram objetivas e discursivas, com início às 8h e duração de 5 horas. Já as provas somente objetivas foram para os cargos de nível médio, que tiveram duração de 3 horas, com início às 15h. Para as provas, foram providenciadas 1.521 salas, 594 para o turno da manhã e 927 para o turno da tarde.

Marabá registrou o maior percentual de abstenção entre os municípios onde houve a prova. Foram 3.016 inscritos pela manhã, com o registro de 715 ausentes (23,71%). Pela parte da tarde, foram 4.745 inscritos e 984 ausentes (20,74%).

Em Belém, pela manhã, foram 19.520 inscritos, com a ausência de 3.442 (17,63%). Pela tarde, foram 27.078 inscritos e 4.614 ausentes (17,04%). Em Altamira, pela manhã, foram 593 inscritos, com o registro de 92 ausentes (15,51%). Pela tarde, foram 1.777 inscritos e 228 ausentes (12,83%). Em Paragominas, foram 477 inscritos pela manhã, com abstenção de 72 (15,09%). Pela tarde, foram 1.123 inscritos 186 ausentes (16,56%). Em Redenção, foram 1.574 inscritos pela parte da manhã, com 355 ausentes (22,55%). Pela parte da tarde, foram 2.247 inscritos e 409 ausentes (18,20%). Já em Santarém, foram 2.458 inscritos pela manhã e 419 ausentes (17,05%). Pela parte da tarde, foram 5.242 inscritos e 786 ausentes (14,99%).

Pela manhã e à tarde, os membros da Comissão do Concurso de Servidores do TJPA acompanharam os trabalhos, sob coordenação do juiz presidente da Comissão, Geraldo Neves Leite. O magistrado ressaltou que o certame ocorreu conforme o esperado pela Comissão e o Cebraspe. “São mais de 69 mil candidatos inscritos para 200 vagas para os cargos de analista judiciário e auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. Começamos os trabalhos pela Unama da Alcindo Cacela, em Belém, o maior local de prova do certame, com cerca de 6 mil candidatos. Tudo transcorreu dentro da normalidade, o que é positivo”, afirmou.

Também acompanhou as provas a representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), Luna Freitas. A advogada integra a Comissão do Concurso de Servidores do TJPA. “A gente percebe que não há maiores intercorrências. O concurso transcorreu com a maior lisura possível. Estou aqui desde o início da manhã acompanhando a organização. Uma megaestrutura foi montada pelo Cebraspe e todos os membros da organização estão bem engajados e treinados para resolver qualquer situação do concurso”, destacou.

Também são membros da Comissão os seguintes servidores: Hellen Geysa da Silva Miranda Brancalhão (secretária), Jean Karlo Quintera de Souza, Patrícia Rodrigues de Lemos Amorim e Diego Baptista Leitão. O servidor Fábio Cristino da Silva Pereira auxiliou a Comissão em Belém. Participaram da organização do concurso, no interior do Estado, os servidores Manoel Pereira Vieira Neto, Fernando Allan de Sousa, Marcos Campos Meireles, Luiz Fernando Mendes Favacho, Edivaldo Alves de Souza, Alan de Jesus Oliveira Santis, Rafaelle Rocha Leal Moreira e Shirley Andrade Lima da Silva.

RG 15 / O Impacto com Comunicação TJ-P