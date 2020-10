Mais de 500 candidatos milionários recebem

Em seu primeiro compromisso oficial depois de se recuperar da Covid-19, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reuniu-se nesta segunda-feira de manhã com o presidente Jair Bolsonaro e o relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (MDB-AC), em café da manhã no Palácio do Alvorada. Eles conversaram sobre o Orçamento de 2021, que deve contar com um déficit substancial nas contas públicas por causa da pandemia do coronavírus.

“A nossa prioridade é resolver a situação fiscal do nosso País”, declarou Maia em sua página oficial no Facebook. “Só assim será possível encontrar a solução para garantir recursos para programas sociais e mais investimentos sem romper o teto de gastos públicos. Esse cuidado é fundamental para manter as despesas públicas sob controle.”

Na semana passada, o Plenário da Câmara começou a discutir alternativas para financiar o programa Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem. Deputados da oposição criticaram a proposta do governo de utilizar recursos de precatórios e da Educação.

Rodrigo Maia ainda deve se encontrar nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles vão participar de jantar na casa do ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas.

Reportagem – Francisco Brandão

Edição – Wilson Silveira