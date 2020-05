Ladrão morre após troca de tiros com PMs, ao tentar roubar residência no Bairro Scremim.

07/05/2020

Por volta das 23:50hs,desta quarta-feira(06) a central de rádio da PM recebeu a informação que na residência do Cabo/PM Carlos, localizado no Bairro Scremim, estava sendo alvo de ações de ladrões, que estariam tentando arrombar, as aberturas para entrar no imóvel.

De imediato uma GU/PM se deslocou até o endereço do militar. Segundo relatos quando a viatura chegou no local, a G.U do Policiamento de reforço já se encontrava no local onde foi feito o cerco no exterior da residência do Polícial. Foi verificado que haviam 03 indivíduos no interior da residência, os suspeitos ao avistarem as GUPMS, sentindo-se acuados pelo cerco efetuaram disparos de arma de fogo, contra os Policiais, o que naturalmente foi revidado.

Após o tiroteio um dos suspeitos foi ferido. Os Policiais acionaram o atendimento da equipe do SAMU, mas quando os socorristas chegaram ao local poucos minutos depois, constataram que devido a gravidade dos ferimentos, o suspeito evoluiu rapidamente a óbito.

Segundo Tenente/PM Rogério, os 03 elementos tentaram escapar do cerco policial pulando o muro do terreno. Um deles foi baleado, mas os outros dois conseguiram evadir do local, os quais estão sendo procurados. O Tenente não soube precisar se os dois que escaparam estavam feridos.

