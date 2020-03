Km 1.000 registra terceiro furto de moto na semana

Furtos de motos continuam acontecendo no Distrito Km 1.000. Na tarde desta terça-feira, foi levada uma moto Honda Bros vermelha, propriedade do sr. Rubens, chamado na comunidade de Negão Pirata. Ele a deixou estacionada em frente ao seu restaurante no centro da área urbana do distrito. Por volta das 16 horas percebeu que tinha sido furtada e procurou a polícia para comunicar a ocorrência.

É o terceiro furto ocorrido no Km. 1.000 esta semana. Durante o final de semana passado,dois crimes de furtos chamaram atenção no Distrito KM 1.000. Os policiais militares que trabalham na comunidade sob comando do Sgto. Luz, conseguiram recuperar as duas motocicletas, sendo uma POP cor laranja e uma Bros cor vermelha que haviam sido furtadas.

Segundo informações, a POP foi furtada do sr. Calegaro e a Bros pertence ao Goiano do Hotel, ambos pessoas conhecidas no KM. 1.000.

A Bros vermelha do sr. Rubens, até a postagem dessa informação ainda não havia sido localizada pela Polícia Militar, que fazia buscas por todo o perímetro.

Fonte: Franca FM – Km 1.000 para Rádio Cultura 87,9