25/05/2020

Jovem é espancado em um bar no Jardim do Ouro e morre no Hospital em Novo Progresso

Na comunidade de Jardim do Ouro, região garimpeira, o nacional Marcos Alan de Souza Santos, 20 anos, foi violentamente espancado por algumas pessoas em uma briga generalizada próximo a um bar onde bebiam juntos.

O crime ocorreu na noite de domingo (24), a vítima foi encontrado caído com marcas de pauladas e facadas. Trazido para o hospital, em Novo Progresso foi constatado pela equipe médica que ele sofreu traumatismo craniano grave e uma perfuração no tórax. Marcos Alan veio a óbito no hospital municipal.

A Redação Cultura FM 87,9