Jovem é assassinado a facadas no distrito de Brasília Legal, em Aveiro

O assassinato de um jovem pescador, identificado como Raimundo Nonato dos Santos Junior, de 20 anos, conhecido como Luan, crime ocorrido na noite deste sábado (7), por volta das 21h, revoltou a população do distrito de Brasília Legal , em Aveiro.

Segundo informações, a vítima estava em um bar com um grupo de amigos, quando houve um desentendimento dele com dois rapazes por conta de bebidas.

“A gente tava bebendo no bar do Abrão. Aí chegou esses dois rapazes da colonha, um deles chamou o Luan pra jogar sinuca e ele disse que só iria se fosse apostado. Aí um deles colocou a cerveja no lugar onde a gente tava, e o Luan não gostou e falou pra mulher pedir pra eles tirar as cervejas. Depois o rapaz foi tomar satisfações com o Luan, aí ele saiu e voltou. Quando o Luan ficou sozinho um deles veio com um taco e o outro com a faca e esfaqueou meu ele, meu irmão não teve como se defender.” disse a irmã da vítima.