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ILVA RIQUELME PEREIRA-ME TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMMA NP SUA LAS/LO

ILVA RIQUELME PEREIRA-ME TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMMA NP SUA LAS/LO  n° 607/2020  PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ISNCRITA NO CNPJ 14.220.045/0001-86  LOCALIZADA NA RUA ZE PADRE. N 79 BAIRRO SANTA LUZIA NOVO PROGRESSO PA. CEP 68193000 COM PROTOCOLO n° 607/2020  NA DATA DE 27/04/2020
ILVA RIQUELME PEREIRA

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