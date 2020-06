ILVA RIQUELME PEREIRA-ME TORNA PUBLICO QUE RECEBEU JUNTO A SEMMA NP SUA LAS/LO n° 011/2020 PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ISNCRITA NO CNPJ 14.220.045/0001-86 LOCALIZADA NA RUA ZE PADRE. N 79 BAIRRO SANTA LUZIA NOVO PROGRESSO PA. CEP 68193000 COM PROTOCOLO n° 607/2020 NA DATA DE 27/04/2020 COM VALIDADE ATE 26/05/2022

PROPRIETARIA

ILVA RIQUELME PEREIRA