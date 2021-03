A secretaria Municipal de saúde, através da cordenacao de imunizacão vem a publicar a divulgação de vacinação contra covid 19 para idosos de 75 a 79 anos da urbana, no município cidade de Novo Progresso PARÁ

A campanha vai começar neste sábado dia 6 de março no posto saúde, DR Henrique Lima de Menese no bairro Jardim Planalto os mesmo deverão estar munidos do cartão de vacinação cartão do suas ou CPF.