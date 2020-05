Idoso diabético e hipertenso é a 12ª morte com teste positivo para covid-19 em Itaituba

Itaituba registrou, nas últimas 24 horas, 103 novos casos positivos de covid-19 , com 03 mortes. Foi o que apontou o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) desta terça-feira (26). O município agora contabiliza 377 casos confirmados e 12 mortes em decorrência da doença.

A décima segunda morte com teste positivo para covid-19 ocorreu na tarde desta segunda-feira (25) na comunidade de Crepurizinho. A vítima é um homem de 64 anos, hipertenso, diabético e com histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo informações repassadas por profissionais da saúde da comunidade, o homem sofreu AVC há cerca de um mês e tinha encaminhamento para um cardiologista, mas nunca havia feito. Ainda segundo informações, o motivo da morte, inicialmente, era AVC, porém, o diagnóstico de covid-19 veio após realização de teste rápido, fato que ‘pode ter contribuído para o óbito’.

O novo boletim da SEMSA também aponta 18 pessoas internadas com teste positivo, 254 em isolamento domiciliar (também com testes positivos), 93 recuperadas. Além disso, 841 pessoas estão sendo monitoradas, nenhum caso está em análise, e outros 482 casos foram descartados.

Histórico de vítimas com teste positivo para covid-19 em Itaituba :

1- Homem de 31 anos, dia 26 de abril em hospital particular;

2- Homem de 80 anos, dia 14/05 no Hospital Municipal;

3- Mulher de 61 anos, dia 09/15 no Hospital Municipal;

4- Homem de idade e data de óbito não informados;

5- Mulher acima de 60 anos, dia 16/05 no Hospital Municipal;

6- Homem de 69, dia 18/05 no Hospital Municipal;

7- Mulher de 68 anos, dia 20/05 no Hospital Municipal;

8- Homem de 74 anos, dia 20/05 no Hospital Municipal;

9- Homem de 64 anos, dia 23/05 no Hospital Municipal;

10- Homem de 46 anos, dia 25/05 no Hospital Municipal;

11- Homem de 53 anos, dia 26/05 no Hospital Municipal;

12- Homem de 64 anos, dia 25/05 na Comunidade de Crepurizinho;

Fonte: Portal Giro