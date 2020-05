Homem que sofreu emboscada no km 1000 foi baleado no rosto e ombro é transferido ào MT

14/05/2020

Sr. Davi, um produtor rural do Distrito do Km 1.000, sofreu uma emboscada na noite de terça-feira(12). Ele foi vítima de disparos de arma de fogo, quando chegava na porteira da sua fazenda.

Mesmo ferido no rosto e ombro, Davi desceu da moto e correu para o mato buscando abrigo contra o atirador. Como não apareceu em casa, a sua esposa pediu para amigos procura-lo. Encontraram a sua moto ainda funcionando em frente a porteira, Procuraram nas redondezas mas não localizaram, no km 1.000 um grupo maior foi organizado e passaram a procurar nas matas. Davi foi localizado caído, ferido a cerca de 05 km do local do atentado.

Segundo a esposa, ele só foi encontrado devido as pistas deixadas devido ao sangue pingando e quando a vítima tocava nas árvores.

Trazido para Novo Progresso, DAvi foi internado no Clínica Sinha, onde passou por procedimentos médicos e ficou em observação durante toda a quarta-feira(13).

Nesta quinta-feira(15), por precaução, foi resolvido entre família e médicos encaminha-lo para o MAto Grosso. Um boletim de Ocorrência foi lavrado na DEPOL e a Polícia Civil esta investigando esse mistério, visando descobrir autores e motivação do crime.

