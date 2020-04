Homem de 27 anos é assassinado a tiros e golpes de faca na região garimpeira, em Itaituba

O crime aconteceu na manhã de domingo (29), no garimpo Crepurizão região garimpeira do município de Itaituba. De acordo com informações, a vítima Bruno da Silva e Silva de 27 anos, foi assassinado a tiros e a facadas.

A Policia Militar foi acionada para averiguar a situação, onde o acusado já tinha fugido do local, fazendo diligência no final da tarde prenderam o acusado Jenilson Rodrigues de Sousa 22 anos, que segundo a policia confessou a autoria do crime, o revólver e a faca usada no crime foram apreendidos.

Vítima

O acusado foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Itaituba, na qual chegou na manhã desta segunda-feira (30), junto a uma equipe da PM.

Revólver e faça usada no crime.

De acordo com a Policia uma segunda pessoa também foi detida e conduzida para delegacia, segundo testemunhas ela estaria junto com o acusado e vítima antes do assassinato.

Até o fechamento desta matéria a motivação do crime ainda é desconhecida.

Há qualquer momento matéria será atualizada!

