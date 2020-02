Grave acidente envolvendo três carretas deixa uma pessoa morta e três feridas em Itaituba

Um gravíssimo acidente de trânsito deixou uma vítima fatal e três feridos na madrugada desta terça-feira (11), nas proximidades do km 15 da Rodovia Transamazônica , próximo de uma ponte dupla.

Segundo informação, Luciene França Alves, de 57 anos, foi arremessada para fora da carreta e chegou a ficar desaparecida, sendo encontrada sem vida sob uma grande quantidade de soja que havia derramado por conta do forte impacto. As outras vítimas, que seriam dois adultos e um adolescente, ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI).

Local do acidente . (fotos: Pedroso)

Ainda segundo informações apuradas pelo Giro, o acidente aconteceu no momento em que uma das carretas, que seguia Itaituba/Campo Verde, tentou desviar de uma carreta que estava parada na rodovia, foi para a contramão e atingiu uma outra carreta que trafegava no sentido contrário.

“Quando eu vi era o acidente , e um garoto de uns 15 anos, ensaguenteado, saindo na pista, desorientado, chorando e falando da mãe dele, pedindo lanterna. Eu desci, vi três carretas envolvidas. Uma das carretas estava parado sem sinalização.” Disse uma pessoa que esteve no local do acidente .

“O marido relatou que a esposa havia acabado tirar o cinto de segurança para deitar, teria sido neste momento que houve o acidente.” finalizou o informante.

Acidente na Transamazônica. (fotos: Pedroso)

As vítimas foram socorridas pelas equipes de saúde do distrito de Campo Verde e Miritituba e encaminhadas para o HMI. O corpo de bombeiros também esteve no local.

Fonte: Portal Giro