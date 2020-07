Grave acidente deixa um morto e sete feridos na Transgarimpeira, em Itaituba

Um grave acidente envolvendo um carro modelo Rilux, deixou um morto e sete feridos no final da tarde do último sábado (04) no Km 8 da região Transgarimpeira, distrito de Crepurizão, em Itaituba.

Vítimas chegando na pista para ser levadas para o HMI. Foto: Antônio Guimarães

Conforme relatos de pessoas que estavam no veículo, um total de 8, o carro teria perdido o freio em um dado perímetro, causando o acidente. Eles estavam saindo do trabalho e indo para suas casas no distrito de Crepurizão, uma viagem de cerca de 15 minutos.

Fábio Cunha, de 31 anos. Foto: Antônio Guimarães

As vítimas do acidente, que sofreram vários ferimentos pelo corpo, são uma criança, dois adolescentes, uma mulher e três homens. Eles receberam os primeiros socorros no distrito e foram conduzidos ao hospital municipal de Itaituba – HMI, em duas aeronaves neste último domingo (05).

Criança de 3 anos de idade. Foto: Antônio Guimarães

As vítimas atendidas pelos militares do corpo de bombeiros, foram um homem identificado como Fábio Cunha, de 31 anos, sofreu fratura nas duas pernas, braço direito e supostamente fratura na costela, Aucinei Fernandes, de 38 anos, teve corte na cabeça e suspeita de fratura na costela, a menor das iniciais E.C, de 11 anos, suspeita de fratura no ombro esquerdo. As vítimas atendidas pelo Samu, foram o adolescente das iniciais C.E.S, de 14 anos, I.E.C.N, de 3 anos, que quebrou o braço, Ivanilson Vaz de Moraes, de 60 anos, teve o rosto cortado e Izaiolene da Conceição Nunes, de 38 anos

Já um homem de aproximadamente 60 anos, conhecido apenas como “Chapolin”, morreu no local.