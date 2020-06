Grave acidente deixa um morto e dois ferido na Rodovia trangarimpeira

A colisão entre um carro de pequeno porte Celta cor prata foi contra uma Hilux de cor vermelha.

Segundo dados coletado no Local do acidente a vítima fatal era proprietario de Lanchonete, identificado por Ulisses Santos da Costa filho de 55 anos, ao tentar uma ultrapassagem perigosa e acabou batendo de frente com Hilux e veio a óbito no momento do acidente comprovado no IML que o comerciante do cripurizinho sofreu múltiplas fratura pelo corpo.

Os dois que estavam na camionete tiveram apenas escoriações o condutor da camionete ficou no local para prestar socorroo.

fato aconteceu no último dia 23 terca feira por volta das 10 horas da manhã

O corpo do senhor Ulisses foi encaminhado para a cidade de Novo Progresso para procedimento é será sepultado no cemitério municipal nesta sexta feira dia 26 na parte da manha pois a família veio do Paraná para dar último adeus ao senhor Ulisses tinha dois filhos a vitima era morador antigo do Garimpo crepurizinho.

Por :Edson Santos