 Governo do Pará solicita apoio do governo chinês

Para enfrentamento ao novo coronavírus, o Governo do Pará solicitou, neste sábado (21), apoio do governo chinês para a aquisição de materiais médicos e sanitários, além de itens como respiradores, testes rápidos e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com seus insumos.

A informação foi divulgada, no início da tarde, pelo governador Helder Barbalho, na conta oficial dele no twitter, onde ele anexou o ofício que foi encaminhado ao Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República Popular da China na República Federativa do Brasil, Yang Wanming. “Equipamentos que viabilizem uma melhor luta contra o Covid-19 em nosso Estado do Pará”, comentou o governador na rede social.

“Somos o segundo maior estado do país em extensão territorial, com uma área de 1.247.954.666 km². Nossa formação constitui-se por 144 municípios onde vivem 8.628.901 habitantes. E o problema não reside apenas nas dimensões, somos um estado com logística única no Brasil e no mundo, pois temos municípios que, além de distantes, o meio de transporte exige a via fluvial e terrestre ao mesmo tempo”, citou o documento.

Ainda no twitter, o governador comentou que a parceria da China com o Pará é de extrema importância e está garantindo a implantação do Polo Siderúrgico, a Ferrovia do Pará, a exportação de carne ao mercado chinês, além das possibilidades de investimentos na produção e verticalização mineral.

“Portanto, embaixador, todo o nosso respeito e agradecimento de sempre. Reforçando, ainda, a nossa disponibilidade para receber ajuda na aquisição de equipamentos de combate ao coronavírus no Estado”, acrescentou Helder Barbalho.

Confira o ofício: