Governo do Pará repassa maquinários para prefeitura de Novo Progresso

Na noite desta quinta-feira (20), o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou o repasse de mais de R$ 4 milhões em equipamentos para prefeitura de Novo Progresso, sudoeste paraense, por meio da assinatura de um convênio. Ao lado do prefeito da cidade, Gelson Dill, e do titular da Sedap (Secretaria de Desenvolvimento Pesca e Agricultura), Alfredo Verdelho, o chefe do Executivo Estadual ressaltou que os equipamentos ajudarão na manutenção da infraestrutura da cidade.

“Acabamos de assinar convênio para máquinas e aquisição de equipamentos para as estradas vicinais de Novo Progresso, o que vai garantir que as suas estradas estejam trafegáveis, valorizando a vocação produtiva do município, escoando a produção e fazendo com que a renda e o emprego estejam garantidos na cidade”, disse o governador Helder Barbalho, por meio das redes sociais.

O documento assinado pelo governador, prevê o repasse de uma motoniveladora, uma retroescavadeira, e três caminhões basculantes. O município também receberá, por meio de aquisição direta pela Sedap, outra motoniveladora; uma escavadeira hidráulica; uma pá carregadeira e um rolo compactador.

Os maquinários ajudarão na manutenção das vias urbanas da cidade, já que parte dela não é pavimentada. Além disso, também auxiliarão no escoamento da produção local, transporte de pessoas e melhoramento de estradas vicinais.