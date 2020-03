Governador do Pará anuncia suspensão de aulas da rede pública estadual

Devido aos alertas do novo coronavírus, a rede pública de ensino do Pará deve suspender as aulas até o dia 31 de março. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Helder Barbalho, na tarde de hoje, em uma rede social.

Em vídeo, Barbalho informou que toda a rede estadual , incluindo escolas de ensino fundamental, ensino médio, técnicas e a Universidade do Estado do Pará (UEPA) devem permanecer sem aulas. A merenda escolar deve continuar nesses locais, segundo o governador.

Barbalho reforçou, ainda, que os órgãos estaduais estão preparados e prevenidos para os procedimentos relacionados ao Covid-19. Até às 18h ainda não havia caso confirmado no estado. O governador pede, ainda, que no período de suspensão, servidores, alunos e familiares permaneçam em casa, para evitar a circulação do vírus.

Itaituba ainda não adotou nenhuma medida relacionada a suspenção de aulas na rede municipal, porém, em reunião realizada na manhã desta terça-feira (17), o prefeito Valmir Climaco afirmou que até a próxima segunda-feira (23) o Secretário de Educação, Hamilton Pinho, junto com a equipe técnica, apresentará um projeto para saber se haverá ou não suspensão das aulas.

O Giro conversou com a diretora da Escola Estadual Benedito Corrêa de Sousa, Fatima Farias, que informou que a instituição aguarda documentação da SEDUC para que possa, definitivamente, suspender as aulas. Ela disse ainda que nesta quarta-feira (18) os alunos devem receber orientações sobre prevenção do coronavírus, e acredita que seja a última atividade antes da paralisação.

Veja o vídeo publicado pelo governador

Fonte: Portal Giro, com informações do G1 Pará