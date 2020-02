Garimpeiro some após entrar na mata em garimpo de Itaituba

Os familiares do garimpeiro Diomar Alves da Silva, de 32 anos, pedem ajuda para encontra-lo. Conforme informado, o homem trabalhava no garimpo “Boca do Cripuri” e desapareceu na última sexta-feira (7), após jantar com colegas de trabalho e sair sem dizer para onde iria. Segundo relatos, o rapaz teria saído rumo a uma área de mata, apenas com a roupa do corpo e uma lanterna na mão.

De acordo com os colegas de trabalho, antes de sair, Diomar foi à cozinha, entregou seu celular para a cozinheira alegando que, depois de jantar, iria dormir na rede e estaria entegando o aparelho porque poderia quebrar a tela. O celular foi entregue sem senha para a mulher, que não suspeitou de nada.

Posteriormente, o homem jantou e foi se deitar na rede, em um local onde ficam outros trabalhadores, porém, “o rapaz levantou e seguiu rumo ao mato, sem nem um tipo de arma, roupas ou documentos, apenas com uma lanterna na mão e o traje que estava vestindo”, relatou um colega de Diomar à família.

No sábado (8) pela manhã, os colegas foram até o dormitório do homem, mas não o encontraram, com isso fizeram algumas buscas próximo ao barraco, mas sem sucesso. Em vista disso, segundo Cinara, nora de Diomar, a dona do barraco teria informado à sogra o desaparecimento do mesmo.

“Como ele não apareceu, a dona do barraco pegou o celular, foi no lugar que tinha internet, que é bem distante do local onde eles estavam, e mandou o recado pra minha sogra, que ele (Diomar) tinha desaparecido e até o exato momento não havia aparecido”, conta a nora.

Cinara disse ainda que Diomar foi visto durante a noite por conhecidos, a cerca de 20 km do local onde ele teria desaparecido, nas proximidades do garimpo Sol Nascente .

O motorista do ônibus que levou Diomar para o garimpo, também disse à família que terai avistado o homem durante a noite e o reconheceu. Conforme o que foi informado para os familiares, Diomar caminhava nas proximidades do Sol Nascente e quando viu o ônibus, adentrou à mata e se escondeu.

Os familiares estão desesperados pela falta de notícias e temendo pelo pior, pois “os últimos status em seu WhatsApp foram imagens e textos depressivos. Ele pode estar sofrente de algum problema psicológico”, destacou Cinara.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Diomar pode ligar ou enviar mensagem para os telefones dos familiares: (93) 99140 0341 e (93) 99148 4780.

Fonte: Portal Giro