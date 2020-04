Garimpeiro está internado, com suspeita de Covid-19,no Hospital Municipal em Novo Progresso

Notícia publicada dia 23/04/2020

Garimpeiro está internado, com suspeita de Covid-19,no Hospital Municipal em Novo Progresso

A Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma Nota Oficial na tarde desta quinta-feira(23), confirmando a internação no Hospital Municipal de uma pessoa, homem com idade de 46 oriundo da região garimpeira.

O homem teria sido trazido para o hospital, a princípio devido a um acidente de trabalho no garimpo, uma queda em valeta. Porém por estar apresentando sintomas como confusão mental e outros que estão enquadrados nos parametros do MS com quadro clínico típico de Covid-19.

Foi feito a notificação e o paciente foi colocado em isolamento. O material já foi coletado e aguarda o resultado do exame de Covid-19, que até o fechamento desta reportagem não havia sido confirmado.

Reportagem: Édio Rosa – Rádio Cultura FM