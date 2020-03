Filho da prefeita de Nova Monte Verde sofre acidente de carro na BR-163

Três pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo um Fiat Uno e uma caminhonete Toyota Hilux na manhã deste sábado (21), na BR-163, proximidades da cidade de Itaúba.

Com o impacto o Uno ficou totalmente destruído, um dos ocupantes do veículo é o filho da prefeita de Nova Monte Verde Beatriz de Fátima Sueck Lemes. As vítimas foram levadas ao hospital municipal por uma ambulância.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.