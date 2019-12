Família divulga retrato de acusado de matar o Pai a facadas em Novo Progresso

Leia Mais:Homem morre após levar facadas dentro de bar em Novo Progresso

Segundo a familia da vitima o acusado de ter tirado a vida do pai é conhecido na região de Garimpo como Junior do Cigarro, com a divulgação da foto , pedem para quem souber do paradeiro favor avisar a policia mais próxima.

Junior do Cigarro é acusado de matar a facada a vitima Abilio de Araujo de 54 anos, o crime aconteceu em um bar no bairro Juscelandia, após discussão entre os dois.

Conforme depoimento do proprietário do estabelecimento os dois jogavam baralho e bebiam, havia insultos entre eles , quando Junior levantou e deferiu duas facadas na vitima que morreu no hospital.

A polícia investiga o caso e procura pelo suspeito.

Caso tenha informações que possam ajudar na localização do acusado, ligue para Policia ou pelo(93) 984046835, que repassaremos para as autoridades.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO