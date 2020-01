FAGNO DA SILVA COSTA 74115081287 inscrita no CNPJ 34.730.845/0001-54. Torna público

que requereu junto a SEMMA NP sua LAS/LO com protocolo n° 070/2020 na data de

22/01/2020, para atividade – COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUE. Localizada

na Rua Santiago, Esquina com a Rua Cristalina, nº 1051, Bairro Jardim América.