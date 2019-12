Ex-vereador e conselheiro tutelar é morto em frente ao filho, no Pará

Paulo Anacleto, ex-vereador do PT e conselheiro tutelar em Anapu, sudoeste do Pará, foi assassinado na praça do centro da cidade nesta segunda-feira (9).

Testemunhas disseram à Polícia que a vítima estava em um carro quando uma dupla armada que estava em uma moto disparou diversas vezes. Paulo morreu no local do crime, em frente ao filho.

Conselheiro tutelar de Anapu é assassinado a tiros. — Foto: Reprodução / Facebook

A Polícia Civil do Pará informou que iniciou as investigações do caso. Segundo as apurações preliminares, uma arma, calibre 38, municiada, foi encontrada com a vitima. Policiais civis de Anapu começaram diligências na região.

G1 Pará