Ex prefeito de Juara morre vitima acidente em Castelo Sonhos

O ex-prefeito de Juara, senhor Edson Miguel Piovesan, faleceu no dia de hoje, (22/03/2021), vítima de um acidente NA Rodovia 163, na cidade de Castelo dos Sonhos no Estado do Pará.

Externamos nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos.