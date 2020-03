Escola de Governança promove evento de inovação

Contato: Ascom EGPA: Isabela Quirino (91) 98385-1718 Na manhã da próxima sexta-feira (6), a Escola de Governança Pública do Pará (EGPA) promove o “Esquenta Semana da Inovação na Gestão Pública”. O evento é um dos previstos para promover o 1º Prêmio Inova Servidor. A programação contará com a palestra “Criando Projetos Inovadores no Setor Público”, que será ministrada pelo diretor de Inovação e Gestão de Conhecimento da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Guilherme Almeida, responsável pelo núcleo que coordena o prêmio de inovação do Governo Federal. O objetivo é apresentar exemplos práticos, além de ser um espaço de conversa para os futuros candidatos do 1º Prêmio Inova Servidor. Inova Servidor – O prêmio é um dos projetos da EGPA que busca fortalecer a cultura de inovação dentro do Estado, dando visibilidade para iniciativas que promovam a melhoria da gestão pública em benefício dos cidadãos, desenvolvidas por equipes de servidores públicos. O edital e o manual do candidato estão publicados e podem ser encontrados no site da escola, onde os servidores também podem realizar sua inscrição.