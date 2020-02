Na manhã de hoje foi encontrado corpo de de Luca C da Silva após cinco dias desaparecido.

o corpo do jovem Lucas aproximadamente 20 anos foi encontrado nas proximidade do balneário do Bambu, segundo as informações à indícios de homicídio a partir de agora começa às investigacoes.

Mais informações aqui neste veículo de comunicação. Em breve

Por Edson Santos