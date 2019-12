Empresário de Moraes Almeida está desaparecido há mais de 36 horas

O empresário e Diretor da ALPEMMAR (Associação pela legalização dos pequenos mineradores de Moraes Almeida e região) Eurivaldo Alves Mariano, encontra-se desaparecido desde a manhã de segunda-feira (09), quando manteve o último contato com sua esposa.

Conhecido em Moraes Almeida por Cotia, saiu para ir até sua propriedade rural, quando manteve contato com a esposa Marta Rezende Bueno que está viajando fora do Brasil, via Whatsapp, as 10h da manhã de segunda, porém, desde então não entrou mais em contato por mensagem de áudio.

Após o último contato confirmado, acredita-se que outra pessoa, usando seu número de Whatsapp, começou a solicitar valores em dinheiro, dizendo que não podia mandar áudio por que o aparelho teria estragado, o que supostamente estava sendo feito por terceiros que não Eurivaldo.

Familiares rastrearam o celular e conseguiram descobrir que o mesmo já estava no estado de Rondônia, porém, no mesmo momento foram feitos compras no cartão do empresário na cidade de Itaituba.

A informação foi dada pelo advogado dos empresários e da associação Fernando Brandão, que acompanhou através de sua assessoria o registro na Depol de Itaituba.

“Estamos muito preocupados com essa situação toda, pois já se passaram muitas horas e não tivemos mais informações do paradeiro do Eurivaldo. As polícias já estão em ação, em busca por todos os meios possíveis. Pode se tratar de um sequestro. Estamos tratando o caso com muita responsabilidade, e esperamos encontrar Eurivaldo o mais breve possível. Qualquer informação será importante para a polícia. Esperamos que não passe de um grande susto.” Completou o advogado.

