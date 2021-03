Empresa de tecnologia quer ampliar os investimentos no Brasil

A Solpac vai trazer para o Brasil a placa de 530W, que alcança um melhor desempenho mesmo com baixa luminosidade e temperatura. A nova tecnologia também exige pouca manutenção, já que a placa se desgasta menos.

O deputado Gutemberg Reis afirmou que a Solpac será ainda mais importante para o país dar um upgrade na aquisição de novos equipamentos de qualidade. Ele se comprometeu a ajudar a empresa na ampliação dos investimentos no Brasil.

Além disso, a Solpac também vai trazer para o país um fundo de investimentos, em um consórcio da Samsung LG/Hyundai, no setor de tecnologia.

Estiveram no encontro Jeffrey Floriano, presidente do Grupo Solpac, Thiago Santos, CEO da Solpac, Alex Song, do grupo coreano representante da Samsung/Hundy, Gil Santos, presidente da Craques Master Brasil, e Ronaldo Silva, diretor de marketing da Solpac.

