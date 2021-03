Em Santarém, 21.247 doses da vacina contra a Covid já foram aplicadas

Vacinação prossegue em idosos das regiões de rios e de planalto, e zona urbana, destinada a idosos acamados ou com dificuldade de locomoção

Fotografo: Reprodução

Até o momento, 16.838 pessoas receberam a primeira dose e 4.409 já foram imunizadas com a segunda dose

Desde que iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já recebeu 29.366 doses de vacinas contra a covid-19.

Desse total, já foram aplicadas 21.247 doses, que representa 72,4%, até às 14h desta quarta-feira, 17. Os dados são da Semsa e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde (MS). Do total recebido, 7.753 doses destinadas aos indígenas aldeados e de responsabilidade do Distrito Tapajós, órgão da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do MS.

Portanto, restando 21.613 doses cuja aplicação é de responsabilidade da Semsa.

Até o momento, 16.838 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 4.409 já foram imunizadas com a segunda dose. A vacinação prossegue em idosos das regiões de rios e de planalto, e zona urbana, destinada a idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Já receberam a primeira dose 8.703 idosos, 2.821 indígenas, 1.052 agentes da segurança pública, 106 idosos institucionalizados e 4.156 profissionais da saúde.

Já receberam a segunda dose 20 idosos, 1798 indígenas, 31 idosos institucionalizados e 2.560 profissionais da saúde.

Estamos cuidando de você, faça sua parte.

Fonte: Portal Santarém e Semsa/PMS