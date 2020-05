Em live, Bolsonaro cita conversa com Valmir Climaco a respeito da covid-19

Live de Jair Bolsonaro no facebook.

Na tarde desta quinta-feira (14), um áudio começou a circular em grupos de whatsapp. Nele, o prefeito de Itaituba Valmir Climaco falava ao telefone com o atual presidente da república Jair Bolsonaro

No áudio curto, onde poucos segundos foram gravados, a conversa inicia com Climaco dizendo que 90, 95% do comércio está aberto. Ele também fala que Itaituba foi um dos primeiros municípios à tornar obrigatório o uso de máscara.

“O sucesso nosso tem sido muito grande. A máscara tem sido o nosso grande sucesso!” afirmou Climaco.

Valmir Climaco ao telefone com Bolsonaro.

Pouco tempo depois, em transmissão ao vivo de sua página no facebook, o presidente citou Itaituba como exemplo, afirmando que ‘tá indo muito bem, não tem problema de coronavírus e o comércio tá funcionando. Ele resolveu assumir essa posição, e eu o cumprimentei!”.

Bolsonaro usou o argumento para fazer uma crítica aos governos estaduais. “Na ponta da linha, com todo respeito aos governadores, quem tem que decidir são os prefeitos, se não é o presidente, então tem que ser os prefeitos!” afirmou.

Assista ao vídeo: