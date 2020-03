Em entrevista coletiva, Valmir Climaco falou sobre o primeiro caso de Covid-19 confirmado em Itaituba

“A gente lamenta, mas temos que encarar a realidade das coisas. É só um caso que tem.” disse o prefeito.

Em entrevista coletiva realizada no final da manhã desta quinta-feira (26), o prefeito de Itaituba Valmir Climaco falou sobre o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Itaituba. Segundo ele, a mulher infectada de 24 anos, que veio da europa recentemente, está em isolamento social e não saiu às rua, assim como todas as pessoas que entraram em contato com ela.

Climaco também criticou o fato de muitas pessoas estarem “brincando” com a situação, principalmente os mais idosos, que não estariam tendo o cuidado necessário com o isolamento.

“Não tem necessidade, como eu vi agora pouco nas agências bancárias, das pessoas fazerem aquele tumulto.” eu fui lá marquei tudinho onde as pessoas tem que ficar. Tão Brincando! A próxima vez que for feita vistoria e que as pessoas tiverem desobedecendo aquela marcação, nós vamos tomar as providências de outra maneira.” Afirmou.

O prefeito também falou que esteve em contato com a pessoa infectada, juntamente com o esposo da mesma, e afirma que está tudo tranquilo, uma vez que ela não faz parte do grupo de risco.

“A maior preocupação que nós temos é dessas pessoas andarem na rua e infectar outras pessoas. Já tivemos todo o cuidado, a pessoa tá tranquila, não corre nenhum risco.”

Ainda durante a coletiva, Climaco falou que a prefeitura montou barreira da vigilância sanitária no km 30 e que também serão montadas outras.

“Nós não podemos interromper uma rodovia federal, como é o caso da BR 163 e a Transamazônica, mas estamos tendo preocupação, como no aeroporto, nos aviões.”

Com relação à pressa na montagem da UTI, Climaco disse que a unidade já está quase pronta e que já poderia funcionar hoje, caso houvesse necessidade.

Por fim, o prefeito fez um apelo à população.

“Vamos ter bastante cuidado, a coisa é mais séria do que a gente pensa, vocês não vão na onda do presidente da república, por que não é o que ele tá dizendo não. Todos os estados estão de quarentena, e segunda-feira nós vamos apertar muito mais essa situação aqui em Itaituba.” finalizou.

Fonte: Portal Giro