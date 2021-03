Em 2020, EUA atinge recorde de projetos fotovoltaicos e de instalação de geração renovável

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Mapeamento aponta que, com 16.5 gigawatts (GW) entregues, a fonte solar conquistou os melhores números já registrados na história do país

Segundo relatório elaborado em conjunto pela associação de companhias dos setores de eficiência energética e renováveis, a Business Council for Sustainable Energy (BCSE), e pela BloombergNEF (BNEF), os EUA alcançaram o recorde de instalação de geração renovável em 2020, preservando a tendência da última década de avanço do segmento.

O estudo indica que, com 16.5 GW entregues, a fonte solar teve os melhores números já registrados na história do país. Com a performance da eólica, no total, as duas fontes contaram com 33.6 GW construídos.

De acordo com o levantamento, em relação ao ano anterior, a contribuição das fontes renováveis para a rede dos EUA registrou uma alta de 11%, produzindo um quinto do total de energia do país. A pesquisa ressalta que, diante de um cenário de pandemia da Covid-19 e de uma contração econômica significativa, as conquistas obtidas pela área de energia limpa são ainda mais surpreendentes.

“Diante das circunstâncias especiais, foi um ano extraordinário para a construção de projetos renováveis e, pela primeira vez, um recorde de 40% da energia consumida nos EUA não gerou emissões de CO2”, afirmou Ethan Zindler, diretor da BNEF para as Américas. “A descarbonização da energia do país acelerou em 2020 e os benefícios serão percebidos nos próximos anos”.

O mapeamento também aponta que, apesar da pandemia praticamente não ter afetado a construção de usinas de grandes dimensões, que contaram com um novo recorde de 12.3 GW instalados em 2020, a oferta de créditos fiscais foi impactada. O setor de financiamento para ativos fotovoltaicos de grande porte também alcançou uma posição recorde, com US$ 23,1 bilhões.

Mesmo com os atrasos no andamento de construções e na emissão de licenças provocados pelas medidas restritivas contra a pandemia, as instalações residenciais conquistaram, em 2020, os melhores números da história dos EUA. Com desempenho positivo, os instaladores usaram ferramentas on-line com objetivo de alcançar novos clientes.

Lisa Jacobson, presidente da BCSE, comunicou que diversos fatores, como medidas de proteção para trabalhadores, interrupções na cadeia global de fornecimento e a confusão em relação a políticas públicas destinadas ao segmento, foram responsáveis por demandar uma capacidade de adaptação do setor de renováveis.

“A continuidade do crescimento da energia limpa nos EUA, apesar da queda na economia e dos desafios apresentados pela pandemia, demonstra que o mercado para essas tecnologias está amadurecendo e que o portfólio é altamente resiliente”, relatou Lisa.

