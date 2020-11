Eleitores de Itaituba aprovam criação do munícipio de Moraes Almeida

No domingo (15), além de decidir quem iria ser o mais novo prefeito de Itaituba e os vereadores que iriam compor as cadeiras da Câmara Municipal, os eleitores precisaram responder ao único plebiscito do Brasil que escolheria se Moraes Almeida seria ou não o 145º município do estado do Pará.

Nas urnas, os eleitores optaram pela criação do novo município, com 40.981 votos, que equivale a 94,24% dos votos válidos. Por outro lado, foram contrários à emancipação, 2.505 eleitores, o equivalente a 5,76% dos votos. O distrito de 12 mil quilômetros quadrados tem mais de 10 mil habitantes e também faz fronteira com Novo Progresso e Altamira.

Vale lembrar que com a emancipação de Moraes, ocorrerá uma descentralização dos serviços ofertados, ocorrendo um atender com mais plenitude a toda população, tanto de Itaituba, quanto do Distrito. Além disso, a região se tornando independente da Cidade Pepita, o município ainda ficará com 80% dos garimpos de ouro.

Quer saber informações detalhadas sobre a votação? acesse nosso site exclusivo das eleições, clique aqui.

Fonte: Portal Giro