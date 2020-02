Dono de supermercado destruído por incêndio em Novo Progresso anuncia retorno das atividades

Nove dias após o incêndio do maior supermercado de Novo Progresso Supermercado Castanha , o proprietário Ezequiel Castanha, em um áudio divulgado nas redes sociais , agradeceu o apoio da população e também a todos os que estão, aos poucos, ajudando ele na reconstrução do estabelecimento.

Segundo Ezequiel, a ideia é que o supermercado retorne com uma estrutura semelhante a anterior, sem muita modificação, e com a geração de emprego garantida.

“Vai ser quase como era, não vai aumentar tanto o emprego, mas vai retornar o emprego”, comenta o proprietário.

Supermecado sendo cosumido pelo fogo na noite de terça-feira (4) de fevereiro. (Foto: Redes Sociais )

No áudio, o proprietário afirma que pretende retornar com as atividades comerciais no prazo de 60 dias. Ele afirmar que tem recebido apoio dos fornecedores e também de uma empresa de construção, na qual vem a facilitar a restruturação e reconstrução da empresa.

De acordo com Ezequiel, o prejuízo deixado passa da casa dos milhões e ele não tinha seguro das mercadorias, assim terá que começar do zero. Ele afirma ainda, que a meta é chegar a mil funcionários após a reinauguração do supermercado.

O fogo acabou com tudo. (Foto: Reprodução)

Ouça o áudio de Ezequiel Castanha: