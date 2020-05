Dois funcionários da Serabi, positivo para covid-19 estão hospitalizados em Novo Progresso

Um dos infectados é natural de Itaituba; Ambos estão recebendo cuidados médicos no município de Novo Progresso. Ao Giro, representante da empresa fala sobre as medidas de prevenção adotadas.

A mineradora Serabi Gold, situada no município de Itaituba, informou nesta sexta-feira (15) que dois funcionários tiveram o diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Os dois casos foram notificados à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e já aparecem no boletim epidemiológico do município, que, até na manhã deste sábado (16), registra 61 casos confirmados.

Segundo a empresa, os infectados são dois homens, um de 31 anos, que é morador da comunidade Jardim do Ouro, em Itaituba; e o segundo tem 43 anos, morador de Corumbá, no Mato Grosso do Sul e que já estava há 60 dias nas dependências da empresa. A Serabi informou ainda que um dos funcionários trabalha na mineradora da comunidade São Chico e outro na Mina do Palito.

O estado de saúde deles é estável. Os dois estão recebendo cuidados médicos no município de Novo Progresso, através de médicos particulares. Existem, ainda, outros 6 funcionários que estão sob suspeita e fizeram exames, aguardam apenas o resultado. De acordo com a Mineradora, todas as pessoas que tiveram contato com os positivados estão em isolamento, em uma área específica da empresa.

Fonte/Foto: Portal Giro