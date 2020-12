DJ anunciado para show não aparece e público promove ‘quebra-quebra’ em Santarém

O que era pra ser uma noite de entrenimento acabou em um grande tumulto na madrugada desta terça-feira (8) em Santarém.Tudo porque a principal atração da noite não apareceu e, pra piorar, mandou outro em seu lugar.

O artista contratado pela organização do evento , Dj Guuga , teria perdido o voô para a cidade e avisado somente no início da noite de sua apresentação que chegaria muito tempo depois do previsto. Alertado que outro DJ se apresentaria em lugar de Guuga, o público se revoltou e promoveu um enorme quebra-quebra no interior da casa de shows.

O produtor Kirk Xabregas, responsável pela contratação do DJ, contou que foi surpreendido com a situação, mas não imaginou que a reação do público seria tão violenta. Segundo ele, todas as despesas referentes ao contrato para apresentação do artista foram pagas – cachê, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e outros custos. Somente por volta das 19h é que a produção do artista teria entrado em contato com a organização para informar que havia perdido o vôo e só chegaria a Santarém por volta das 23h.

“Quando chegamos ao aeroporto é que nos demos conta que que outro MC chegou no lugar do Guuga. A casa de shows já estava lotada, então ele se dirigiu ao local e fez o show. Informamos ao público, mas muita gente não aceitou a substituição. Foi neste momento que começaram a lançar ao palco garrafas, pedras. Destruíram cadeiras, mesas, o som e não quiseram entender o que aconteceu”, relatou Kirk ao portal G1 Santarém .

Vídeos que começaram a circular ainda na madrugada do sábado mostraram a dimensão do quebra-quebra. Cadeiras, mesas e outros objetos foram arremessados e destruídos. Em outros vídeos é possível ver que algumas pessoas chegaram até a levar as cadeiras do local.

Procurada para se posicionar sobre o caso, a Polícia Militar informou que foi acionada apenas para atender apenas uma ocorrência de confusão do lado de fora da casa noturna, onde várias pessoas haviam sido impedidas de entrar, pois o espaço já estaria com a lotação estabelecida no decreto municipal em vigor por conta da pandemia, de 1000 pessoas.

A organização do evento informou que vai registrar o caso na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e pedir providências em relação aos prejuízos provocados na casa de show. Em uma rede social, DJ Guuga esclareceu que o show que seria realizado na segunda (7) foi remarcado para o dia 23 de janeiro.

Fonte: O Liberal, com informações