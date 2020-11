Depois de viralizar com aglomeração, prefeito reeleito de Itaituba promete restrições

Quatro dias após ganhar destaque em rede nacional por conta da comemoração “exagerada” e sem atentar para qualquer protocolo de segurança ao cororavírus, o prefeito reeleito de Itaituba Valmir Climaco (MDB), anunciou nesta quinta-feira (19), que a cidade terá medidas mais restritivas para prevenir a covid-19

O gestor afirmou que será publicado um novo decreto, demonstrando preocupação com uma segunda onda da doença na cidade. Valmir antecipou que a medida irá reforçar o que já determina o decreto anterior e diz respeito sobre o uso obrigatório de máscaras, principalmente na entrada em estabelecimentos comerciais, bancos e locais públicos.

Valmir afirma que devido a população ter deixado de cumprir o protocolo de saúde , bem como os estabelecimentos comerciais não colaborarem com o uso obrigatório de máscaras e as normas regentes em decreto para evitar a transmissão do vírus, irá colocar em vigor um novo decreto, reiterando, a obrigatoriedade do protocolo de saúde .

Isso ocorre dias depois de imagens, na qual mostram a “festa da vitória” do prefeito, viralizaram na web. Nelas, Valmir Climaco aparece sem qualquer preocupação com a covid-19 . O episódio foi comentado pelo apresentador Marcão do Povo, no Primeiro Impacto, do SBT. “Ele tá igual televisão velha. Sem controle”, relata o apresentador.

Valmir Climaco foi reeleito com 77,42% dos votos, 42.077 votos no total.

Fonte: Portal Giro, com informações RomaNews