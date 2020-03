Denúncia-Tarado se masturba diariamente na frente de estudantes na Orla do Lago em Novo Progresso.

Um tarado foi denunciado nas redes sociais por uma estudante aparentemente da Escola Waldemar Lindemayer. Ela filmou e fotografou na manhã desta segunda-feira, 16, em uma barraca na Orla do Lago o “cara” se masturbando tranquilamente.

“Ta feio hen, a gente vem pra ca matar o tempo até o pessoal da escola(os outros alunos e os professores) e a gente se depara com essa cena, TODO SANTO DIA!”Reclama a estudante.

O local escolhido diariamente pelo tarado é uma barraca na orla do Lago, bem em frente a escola de ensino médio. Ali segundo as imagens ele posiciona-se para praticar seu ato libidinoso, evidenciando ter a intenção de que as estudantes que vão chegando para as aulas lhe observem, pois o local é movimentado e o sujeito num parece fazer nenhuma questão de se esconder.

A estudante pede que a polícia tomem as medidas cabíveis, ou seja, agora com a informação divulgada, que monitore o “descarado” e caso o mesmo insista no ato, que seja preso por atentado violento ao pudor.

Por Édio Rosa para Jornal do Meio Dia na Cultura FM

(Foto:Via Whats App Jornal Folha do Progresso)