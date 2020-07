COVID-19 – CONFIRMADOS 14 NOVOS CASOS, TOTAL DE INFECTADOS CHEGOU A 726 EM NOVO PROGRESSO NESTA QUARTA(22

Nesta Quarta(22), até as 12 horas a Secretaria Municipal de Saúde fez confirmação via teste rápido de mais 14 casos de covid-19 referente as últimas 24 horas. São 11 homens e 03 mulheres, 04 dessas pessoas com 60 anos ou mais.

O Município chegou agora 726 casos, destes 650 já são considerados recuperados, portanto 76 ainda em tratamento. Segundo a SEMSA, são 151 pessoas que estavam em monitoramento até esta Terça-feira dia 21. O Boletim 77, desta quarta-feira informa 11 óbitos, sendo 08 óbitos de residentes em Novo Progresso e 03 de pessoas não residentes.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde