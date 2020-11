Concursos no Pará ofertam 5 mil vagas e salários que chegam a R$ 18 mil

Dez concursos, mais de 5 mil vagas e salários que podem chegar a R$ 18 mil. A lista aponta os certames com inscrições abertas e outros cujo prazo abre nas próximas semanas com oportunidades exclusivamente para o Estado. Hoje, inclusive, encerra um deles.

A Prefeitura de Redenção abriu 1.012 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os vencimentos ofertados chegam a R$ 5.180,00. Os interessados em participar do concurso público devem realizar suas inscrições, via internet, no site da banca organizadora, na página do concurso Prefeitura de Redenção e preencher o formulário de inscrição. As taxas de inscrições variam entre R$ 45,00 e R$ 70,00.

Já em Mocajuba, o certame anunciado pela Prefeitura visa ao provimento de 585 vagas, sendo 230 para cargos de ensino fundamental, 128 para níveis médio e técnico e 227 para superior. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 1.045 a R$ 5.000. A distribuição das vagas e demais requisitos devem ser conferidos no edital, que se encontra anexado na página do concurso Prefeitura de Mocajuba. As inscrições já estão abertas e serão recebidas até o dia 10 de dezembro de 2020, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção. Taxas variam de R$ 60,00 a R$ 90,00.

Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) tem atualmente seis concursos em andamento. Quatro deles oferecem salários de R$ 9.616,18, e exigem curso superior. São 17 no total para os cargos de professor da carreira do magistério superior. Outros dois concursos anunciaram 4 vagas, para os cargos de professores doutores para a capital, Bragança e Castanhal.

(Foto: Diário do Pará)

Policias

Por fim, outros concursos que brevemente estarão com inscrições abertas e são os mais aguardados pelos futuros candidatos até então: os das polícias Militar e Civil. Na PC, foram publicados os dois editais que somam 1.088 vagas para cargos de nível superior. Segundo o edital, as ofertas estão distribuídas entre os cargos de investigador de polícia civil (506 vagas), escrivão de polícia civil (252), papiloscopista (65) e delegado de polícia civil (265). As carreiras exigem formação de nível superior em qualquer área, menos delegado, que requer formação em direito. Os salários iniciais são de R$ 6.893,57 para investigador, escrivão e papiloscopista e R$ 18.050 para delegado.

As inscrições serão recebidas no período de 7 de dezembro a 4 de fevereiro de 2021, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico da banca organizadora. Será cobrada uma taxa de participação, nos valores de R$ 70 para escrivão, investigador e papiloscopista e R$ 140 para delegado.

Já a PM preencherá 2.405 vagas. A corporação oferece 2.310 postos para soldado e 95 para oficial, com exigência de níveis médio e superior, respectivamente. As inscrições começam em 30 de novembro e vão até 10 de janeiro de 2021, podendo ser realizadas no site da organizadora. As taxas de participação custam R$ 76 (soldado) e R$ 88 (oficial). Durante o curso de formação, a remuneração é de R$ 1.790,19 para soldado e de R$ 4.629,67 para oficial, já considerando o auxílio alimentação. Após a formatura, os vencimentos passam, respectivamente, para 3.995,42 e R$ 4.989,67.

Fonte: Dol