COMO SERÁ REALIZADO O ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS DURANTE A SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO PRESENCIAL DAS INSTITUIÇÕES?

Por Diego Martins

De acordo com publicação feita pela UNICEF, 84% dos casos de estupros de vulneráveis, ou seja, crimes sexuais cometidos contra quem tem menos de 14 anos de idade, pessoas com deficiência ou que não podem oferecer resistência por outra causa ou condição de vulnerabilidade, como embriaguez, acontecem dentro de casa e, diante do contexto de isolamento social decorrente da pandemia, o relatório do Instituto Sou da Paz, Ministério Público e UNICEF alertou para a dificuldade das denúncias desses crimes.

Essa situação é agravada quando as instituições que a vítima poderia procurar presencialmente para fazer a sua denúncia suspendem seus atendimentos presenciais, a exemplo do que ocorreu no Estado do Pará a partir da republicação do decreto governamental n°800, de 31.05.2021, na edição extra n°34.508, disponibilizada no dia 03.03.2021

De acordo com o documento, a principal mudança foi quanto à classificação de risco de contaminação pelo novo coronavírus, determinando a bandeira vermelha a todo estado, o que sinaliza “alto risco de transmissão na pandemia e baixa capacidade do sistema de saúde”.

Entre as regras que passaram a vigorar na quarta (03.03), estão o toque de responder de 22h a 5h, com a proibição de circulação de pessoas nas ruas; e a restrição do horário de funcionamento de restaurantes e lanchonetes, que deverão fechar às 18h.

A partir disso, instituições como o Tribunal de Justiça (TJPA), Ministério Público (MPPA), Defensoria Pública (DPEPA) e Polícia Civil do Estado do Pará suspenderam os atendimentos presenciais ao público externo e disponibilizaram alguns canais para atendimento online, conforme veremos a seguir.

O Tribunal de Justiça publicou a portaria 1003/2021-GP no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), na qual determinou, em caráter excepcional, a suspensão do atendimento presencial ao público externo, no período de 04 a 18.03.21, o qual deverá ser realizado apenas por meio eletrônico, mas manteve o expediente interno. No mesmo ato foram suspensas todas as audiências e sessões de julgamento presenciais, judiciais e administrativas, de 1º e 2º graus, inclusive de processos envolvendo réus presos e de adolescentes internados.