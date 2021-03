Por Thais Garcia

Cinco estados americanos – Alabama, Mississípi, Iowa, Montana e Texas – encerraram o mandato de máscara faciais. O Texas e o Mississippi também vão permitir que todas as empresas e comércios reabram em plena capacidade.

Na terça-feira (2), o governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que estava retirando a determinação do uso de máscara facial no estado. Ele também disse que negócios de qualquer tipo poderão abrir 100% a partir de 10 de março.

“Muitos texanos foram excluídos das oportunidades de emprego. Muitos proprietários de pequenas empresas têm lutado para pagar suas contas. Isso deve acabar. Agora é hora de abrir o Texas 100%”, disse Abbott.

O governador republicano do Mississippi, Tate Reeves, também anunciou, no mesmo dia que o Texas, o fim do mandato de máscara no estado e disse que as empresas podem reabrir a 100% da capacidade a partir desta quarta-feira (3).

governadora republicana do Alabama, Kay Ivey, anunciou que estenderá o mandato da máscara do estado até 9 de abril, mas suspenderá a obrigatoriedade após essa data. A extensão visa dar às empresas tempo para criar suas próprias políticas antes de 9 de abril. Nesta quinta-feira (4), aanunciou que estenderá o mandato da máscara do estado até 9 de abril, mas suspenderá a obrigatoriedade após essa data. A extensão visa dar às empresas tempo para criar suas próprias políticas antes de 9 de abril.

No início do mês passado, a governadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, também já havia suspendido o mandato de máscaras faciais, de distanciamento social, e os limites sobre o número de pessoas que poderiam se reunir em bares e restaurantes.Até mesmo no estado de Connecticut, o governador democrata Ned Lamont anunciou que está suspendendo quase todas as restrições ao comércio – voltando à capacidade total em restaurantes, cabeleireiros e academias.

Fonte: Conexão Política

