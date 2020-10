Cerca de 1 milhão de famílias paraenses serão beneficiadas como ‘Renda Pará’ sancionando pelo governo

Nesta quinta-feira (29), o governador do Estado, Helder Barbalho, sancionou durante a cerimônia no Palácio Despachos, em Belém, o pagamento do Programa Estadual Extraordinário de Renda, o “Renda Pará”, que em dezembro deste ano, cerca de um milhão de famílias paraenses serão beneficiadas com o pagamento. A ação vai garantir um reforço financeiro de R$ 100, pago em cota única, aos paraenses cadastrados no Bolsa Família atingidos social e economicamente pela crise da pandemia.

O programa social foi criado por meio do Projeto de Lei 266/2020, aprovado na última terça-feira (27) pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), com investimento de R$ 100 milhões do Tesouro estadual.

“Vamos ampliar a renda daqueles que mais precisam. Todos os beneficiários do Bolsa Família no nosso Estado receberão em dezembro este incremento na sua renda, fruto de investimento do Estado. Isso significa ampliar a renda dos mais sofridos e cuidar das pessoas que mais precisam. Vamos atender a mais de quatro milhões de paraenses. O momento é de ajudá-los na travessia dessa pandemia para que possam ter uma renda assegurada”, destacou o governador Helder Barbalho.

De forma prática, o programa ficará a cargo da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) enquanto que o pagamento será realizado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), com distribuição de cartões em 128 agências, em 110 dos 144 municípios paraenses. O beneficiário que já for correntista do Banpará receberá automaticamente o valor, já quem não tiver conta bancária deve entrar nos sites do banco ou da Seaster para conferir o calendário de pagamento, que será estabelecido a partir do mês de nascimento do beneficiário.

“A participação do Banpará será importante na operacionalização do Programa. Vamos fazer as entregas dos cartões e automaticamente faremos o pagamento de todos os beneficiários. Em dezembro, cerca de um milhão de famílias serão pagas pelo banco e estamos fazendo um esforço grande para ajudar essas pessoas”, disse o presidente do Banpará, Braselino Assunção.

Fonte: Agência Pará