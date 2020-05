Castelo de Sonhos-Vereador Roni Heck e Esposa afastados dos cargos e alvos de busca e apreensão

Notícia publicada dia 22/05/2020

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão

“Estão sendo cumpridos nesta quinta-feira (21) sete mandados de busca e apreensão na sede do município e no distrito de Castelo dos Sonhos. Secretária e vereador são afastados das funções.”

A Polícia Federal e a Polícia Civil do Pará cumprem nesta quinta-feira (21) sete mandados de busca e apreensão durante a operação “Olho de Hórus”, na sede do município de Altamira e no distrito de Castelo dos Sonhos, na região sudoeste do Pará. Além das buscas, há também o cumprimento do afastamento das funções da Secretária de Educação e de um vereador dos seus respectivos cargos.

O objetivo da operação policial é combater o desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações do Fundo Municipal de Educação.

Segundo a PF, a operação é um dos desdobramentos da apreensão de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educação (Semed), ocorrida na residência de um vereador do município em abril deste ano.