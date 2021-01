Casal é suspeito de dopar e estuprar adolescente de 12 anos em Santarém

Uma pré-adolescente de 12 anos, moradora de uma comunidade na região do Lago Grande, em Santarém, oeste paraense, foi transferida para o hospital municipal nesta segunda feira (11) após ter sido supostamente dopada e estuprada por um casal de familiares.Os pais da vítima acusam um casal de parentes como autores do crime.

O fato teria acontecido na noite do último sábado (9), quando na ocasião a adolescente teria ido dormir na casa do casal. No dia seguinte, ao perceber a demora da filha em voltar para casa, a mãe foi até a residência em busca da menina.

A mãe afirma que, ao chegar no local, encontrou sua filha pálida, quase sem poder andar e sentindo dores na região pélvica. A menina estava de vestido e sem calcinha. Ao ser indagada pelos pais, a garota disse que lembrava apenas de ter tomado um copo com refrigerante e que depois havia apagado.

O casal de parentes nega o crime. Os dois foram conduzidos à Deaca (Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente), órgão responsável pela investigação do caso.

