Casal é assassinado a tiros na zona rural de Uruará

Um caso de duplo homicídio foi registrado na noite desta sexta-feira (03), no município de Uruará. As vítimas são um homem, identificado como Jean Souza da Silva de 29 anos, e uma mulher, identificada como Elilde de Oliveira Cunha, de 30 anos, que foram assassinados a tiros em sua propriedade, uma fazenda, cerca de 85 km da sede do município, zona rural.

Segundo informações policiais, as vítimas e autor do crime, não identificado, não tinham um bom relacionamento e viviam em constantes desentendimentos. A motivação que culminou no crime teria sido uma discussão por causa da bomba d’água, após uma das vítimas ter ligado a bomba e o autor desligar em seguida.

Uma guarnição da Polícia Civil (EPC Ivan e IPC Eládio) foi acionada e esteve no local fazendo os primeiros levantamentos de informações sobre o crime a fim de identificar o autor e prendê-lo, mas o mesmo já havia fugido do local.

Jean Souza da Silva de 29 anos e Elilde de Oliveira Cunha de 30 anos. (Foto: Reprodução)

Os corpos chegaram ao necrotério do Hospital Municipal no início da manhã desta sexta-feira (03), após serem removidos pela equipe policial .

Algumas testemunhas do assassinato foram ouvidas. Um inquérito será instaurado e as investigações estão em andamento. O assassino está sendo procurado.

​

O casal havia oficializado o matrimônio em 17 de maio de 2018 e deixou 3 filhos menores de 10 anos, entre eles um bebê que ainda está sendo amamentado.

(Com informações Gazeta Uruará)